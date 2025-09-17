그룹 슈퍼주니어 최시원/사진=텐아시아 사진DB, 최시원 SNS

그룹 슈퍼주니어 멤버 최시원이 미국 보수 성향 정치평론가 고(故) 찰리 커크의 사망을 추모하는 글을 올린 뒤 팬들이 반발하자 직접 입장을 전했다.최시원은 최근 팬 플랫폼 버블에 글을 남겼다. 그는 "찰리 커크 추모 관련 이야기가 많아 설명드린다"며 "그는 그리스도인이자 한 가정의 가장이고 한 사람의 남편이었다"고 말했다. 이어 "어떤 상황이었든 수많은 대학생들 앞에서 강연 중 총격으로 생명을 잃은 일은 정치적 성향을 떠나 너무나 마음 아픈 비극"이라며 "그래서 저는 그를 추모했다"고 덧붙였다.또 그는 "추모 글을 올린 뒤 언론에서 많은 관심을 주신 것은 감사하지만 제 의도와는 다르게 언론과 다른 분들께 해석되는 것 같았다"며 "부족한 제 마음은 충분히 전달됐을 것이라 판단하고 게시물을 내렸다. 하지만 지금도 많은 관심을 주시기에 이렇게 설명드린다"고 했다.앞서 최시원은 11일 자신의 인스타그램에 미국 목회자 본 비비어와 기독교계 커뮤니티 바이블 얼라이브가 올린 커크 추모 글을 공유했다. 이어 'REST IN PEACE'(고이 잠드소서)라는 문구가 적힌 이미지와 함께 미국 CCM 가수 로렌 대이글의 곡 'Rescue'를 배경음악으로 삽입한 게시물을 올렸다. 커크 가족 사진에는 "Well done, good and faithful servant(잘하였도다, 착하고 충성된 종아)"라는 성경 구절이 담긴 사진도 함께 게재했다. 하지만 네티즌들의 비판이 쏟아지자 게시물은 몇 시간 만에 삭제됐다.찰리 커크는 지난 10일(현지시각) 유타주 유타밸리대학교에서 열린 '아메리칸 컴백 투어' 강연 중 목에 총상을 입고 사망했다.찰리 커크는 미국 내 대표적인 극우 성향 인물로 꼽힌다. 그는 우익 단체 '터닝포인트 USA'를 설립했으며 도널드 트럼프 전 대통령의 재집권 과정에 핵심적인 역할을 했다는 평가를 받았다. 그러나 총기 난사로 인한 아동 피해가 이어지는 상황에서도 "수정헌법 2조를 지키기 위해 일부 희생은 감수해야 한다"는 발언을 내놓아 미국 사회의 거센 비판을 받았다.또한 찰리 커크는 생전 성소수자 혐오와 인종차별적 발언 등으로 논란을 빚었다. 이에 따라 선예의 추모 글 역시 국내외에서 적지 않은 반발을 불러일으켰다. 이에 최시원의 추모 행보를 두고 팬들과 대중 사이에서는 거센 반발이 일어났다. 일부 누리꾼은 슈퍼주니어 탈퇴를 요구하는 계정을 따로 만들 정도로 비판의 목소리를 높였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr