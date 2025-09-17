사진=이준수 SNS

배우 이종혁의 둘째 아들 이준수가 고양예고 전체를 들썩이게 했다.이준수는 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 고양예고 학생들의 다양한 게시물들을 일제히 공유했다.공유된 게시물들 속에는 이준수가 재학 중인 고양예술고등학교에 음료차가 도착한 모습. 차 앞에는 학생들이 모여 있었고, 이준수의 친구들은 그의 SNS 계정을 태그하며 "와", "잘 먹을게" 등의 문구를 적었다. 차량 내부 화면에 이준수의 얼굴이 있어 음료 회사 측에서 이준수를 위해 자사 제품을 선사한 것으로 보인다.한편 이준수는 2007년생으로 현재 17세다. 고양예고 연기과에 재학 중이며 아빠를 따라 배우의 꿈을 꾸고 있다. 데뷔작은 없지만 과거 MBC 예능 '아빠! 어디가?' 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸으며 현재 구독자 21만 명에 다하는 유튜브 채널 '10준수'를 운영하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr