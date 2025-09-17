어반자카파/ 사진 제공=앤드류컴퍼니, 사플페 2025

어반자카파/ 사진 제공=앤드류컴퍼니, 사플페 2025

어반자카파(URBAN ZAKAPA)가 인천 파라다이스시티에서 열린 '사운드플래닛페스티벌 2025'에서 감동적인 무대를 선보였다.'사운드플래닛페스티벌 2025'는 롤링홀 30주년 기념으로 기획된 대형페스티벌. 화려한 라인업에 4만 관객과 출연 뮤지션들 공연관계자들의 극찬을 받으며 성공적으로 막을 내렸다.사운드브리즈 스테이지의 헤드라이너로 마지막 공연 무대에 올라온 어반자카파는 'Beautiful Day' '그대 고운 내 사랑' 'Just The Two Of Us' 'Just A Feeling' '서울 밤' '목요일 밤' 'Get' '열 손가락' '그때의 나 그때의 우리' '널 사랑하지 않아' '그날에 우리' 등의 곡으로 무대를 펼쳤다.어반자카파의 공연이 시작되기전 수많은 관객들이 몰려 안전상 입장이 제한되기도 했다. 이날 공연 중 조현아는 15년째 동고동락한 밴드 멤버 기타리스트 한현창의 생일을 관객들과 함께 축하해 감동을 자아냈다.롤링홀 김천성 대표는 "어반자카파는 대한민국을 대표하는 국보급 감성 보컬그룹으로 브리즈 스테이지를 꽉 채운 수많은 관객들과 음악이라는 매개체로 어반자카파의 공연무대와 함께 어울어져 음악으로 소통을 주고 받는 모습에 감동을 받았다. 또 어반자카파의 저력을 다시한번 보여주는 무대였다"라고 전했다.한편, 조현아는 지난 14일 KBS2 주말드라마 '화려한 날들' OST Part.6 '그대인가 봐'를 발매하며 왕성한 활동을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr