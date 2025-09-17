사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

'신발 벗고 돌싱포맨' 손담비가 둘째 계획은 없다고 밝혔다.16일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에는 '퀸 이즈 백' 편으로 가수 이지혜, 손담비, 김똘똘이 출연했다.이날 손담비는 아이를 원하지 않는 '딩크족'에서 한 아이의 부모가 된 이야기를 전했다. 그는 "인생의 절반은 혼자 살았으니, 남은 절반은 둘이 살자는 얘기를 했었다. 아기 생각이 없었는데, 결혼 1년쯤 남편이 아기 얘기를 갖고 싶다고 하더라"고 밝혔다.늦은 결혼에 아이 생각이 없었던 손담비는 "사랑하는 남편을 닮은 아이를 낳으면 행복하겠다는 생각이 들어서 임신을 결심했다"고 이야기했다.지난 4월 득녀한 손담비는 '둘째 계획'에 대해 "43살에 하나도 겨우 낳았다"면서 더 이상 아이는 없을 거라고 강조했다. 그러면서 "힘들게 낳았다. 시험관도 하고 전치태반에 걸렸다. 자연 분만 불가해서 전신마취 해야 했다. 조산 가능성이 컸다"고 회상했다.손담비 딸 딸 해이는 남편 이규혁과 붕어빵 비주얼로 주목받은 바 있다. 그는 "임신 시기에 초음파를 보는데, 선생님이 '아기가 담비씨 얼굴이 없네요'라고 하시더라. 너무 놀라서 섣부른 거 아니냐고 했다"고 전했다.출산 후 신생아실 커튼 열고 딸을 마주한 손담비는 "감동해서 울었다. 남편이 '우리 딸 예쁘지?' 묻는데 '오빠 너무 닮았다'고 했다. 그랬더니 '나 닮아서 우는 거냐?'고 묻더라. 아니다. 감동했던 것"이라고 해명했다.손담비 딸 해이 사진을 본 이지혜는 "아빠랑 닮았는데 예쁘게 풀렸다. 복이다"라며 "우리 딸들은 '아빠 닮았다'고 하면 운다. 그래도 내 눈에는 귀엽다"고 자랑했다. 탁재훈은 "우리 첫째 딸은 날 안 닮았다. 그래서 보내주기 너무 아까워"라고 털어놔 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr