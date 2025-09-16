사진=혜림 SNS

그룹 원더걸스 출신 혜림이 영향력 있는 근황을 전했다.혜림은 16일 자신의 인스타그램에 "🥋국제백신연구소 연구원분들이랑 태권도 클래스를 진행했어요!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 혜림이 남편 신민철과 함께 태권도 행사에 참석한 모습. 혜림은 "펄럭이는 국기들 아래에서 전 세계 각국에서 모인 연구원들이랑 함께 태권도하니까 뭉클하더라구요🩵"라며 기분을 표출했다.2010년 원더걸스에 합류해 활동했던 혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 결혼, 2022년 2월 장남 시우를 품에 안았다. 이후 출산 2년 만인 지난해 6월 둘째 임신 소식을 전했으며 같은해 12월 건강한 둘째 아들을 출산했다.한국외대에서 중국 외교 통상학을 전공할 정도로 영어와 중국어에 능하며 덕분에 현재 KBS 영어 라디오를 진행하고 있다. 최근에는 외국 책 번역과 첫째 아들 시우의 유치원에서 영어로 동화 구연을 해주는 재능기부도 했다.지난달에는 영어동화구연지도사 자격증과 영어스토리텔링지도사 취득 소식을 알려 많은 이들의 축하를 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr