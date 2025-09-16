/ 사진 제공: 에스케이재원(주)

가수 성시경 소속사가 대중문화예술기획업 등록 없이 운영돼 왔다고 알려졌다.16일 연예계 관계자들에 따르면 성시경이 이끄는 1인 기획사 에스케이재원은 지난 2011년 2월 설립된 이후 지금까지 대중문화예술기획업 등록을 하지 않은 상태로 활동해 왔다.이 회사의 대표이사는 성시경의 친누나 성모 씨이며, 성시경은 젤리피쉬엔터테인먼트와 전속계약이 종료된 2018년부터 에스케이재원을 통해 활동을 이어오고 있다.현행 대중문화예술산업발전법에 따르면 법인 또는 1인 이상을 초과하는 개인사업자로 활동하는 연예인은 반드시 대중문화예술기획업 등록을 마쳐야 하며, 이를 위반할 경우 등록 누락 자체만으로도 2년 이하의 징역이나 2000만원 이하의 벌금형을 받을 수 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr