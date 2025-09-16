라이즈/ 사진 제공=SM

그룹 라이즈(RIIZE)가 일본 도쿄돔에 입성했다.라이즈는 지난 13~15일 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 열린 첫 월드 투어 공연이 전석 매진돼 3만 3천여 관객과 만났다. 멤버 성찬의 생일이었던 첫날 공연 말미에는 2026년 2월 21~23일 도쿄돔 스페셜 에디션 공연을 깜짝 발표했다.라이즈는 2023년 9월 데뷔 이후 약 2년 5개월 만에 단독 콘서트로 3일간 도쿄돔 무대를 밟았다. 이는 K팝 보이그룹의 최단기간 도쿄돔 입성 기록이다.앞서 라이즈는 일본 레코드협회 기준 2023년 이후 데뷔한 K팝 보이그룹 중 최초로 스트리밍 부문에서 'Get A Guitar'(겟 어 기타)가 '골드' 인증을 받고, 싱글·앨범 누적 출하량에 따른 골드 디스크 부문에서도 일본 싱글 'Lucky'(럭키)가 '플래티넘' 인증, 첫 정규 앨범 'ODYSSEY'(오디세이)가 '골드' 인증을 획득했다.첫 월드 투어 'RIIZING LOUD'(라이징 라우드)를 이어가고 있는 라이즈는 오는 20~21일 방콕 임팩트 아레나(Impact Arena)를 찾는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr