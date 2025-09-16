사진='yeojingoohk' SNS 계정

배우 여진구의 최근 근황이 전해졌다. 화면 속 훈훈한 이미지와 달리 다소 통통해진 모습에 팬들은 놀란 듯한 반응을 보이고 있다.지난 13일 여진구의 팬 인스타그램에는 "도쿄 FM 출근길~ 방금 공연장에 도착했는데 진지우 곧 도착!! 오늘도 어제만큼 귀엽다🤓"이라는 문구와 함께 하나의 영상이 게재됐다.공개된 사진 속에는 여진구가 스케줄을 소화하기 위해 한 건물 내부로 들어가고 있는 모습. 이때 여진구는 몰라보게 커진 팔뚝과 얼굴을 보여 눈길을 끌었다.해당 영상은 알고리즘 등을 타고 번져 16일 오전 8시 기준 172만 뷰를 기록하고 있다.이 같은 영상을 접한 팬들은 "진심 못 알아봄", "곽튜브인 줄 알았다", "왜 이렇게 후덕해졌어", "이장우의 길을 따라가면 안 될 텐데" 등의 반응을 보였다.한편 1997년생으로 올해 28세인 여진구는 아역배우 출신으로 2005년 영화 '새드 무비'로 데뷔해 올해 19주년을 맞았다. 그는 현재 티빙 오리지널 '대탈출 : 더 스토리'에 합류해 강호동, 김동현, 유병재, 고경표, 백현과 활약하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr