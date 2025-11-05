이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

개그우먼 박미선이 유방암 투병 후 처음으로 방송에 복귀했다.5일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 317회 말미에는 다음 회 예고편이 공개됐다.이날 방송에서 박미선은 짧은 머리로 등장했고, MC 유재석은 "건강한 모습으로 돌아온 단짝 누나"며 반가움을 전했다.박미선은 "가짜 뉴스도 너무 많고 생존 신고를 하러 왔다"고 오랜만에 시청자들에게 인사를 전하며 출연 이유를 밝혔다.이어 그는 '유방암 투병' 당시 심경과 치료 과정에 대해서도 "야외 촬영이 잡혀 있었는데 다녀와서 방사선 치료를 받으려 했다. 그런데 열어보니까...처음 얘기하는 거다"며 말을 잠시 잇지 못했다.짧은 머리로 변한 자신을 두고 "퓨리오사 같지 않냐"고 농담을 건넨 그는 "웃어도 된다"며 특유의 유쾌한 에너지를 잃지 않는 모습을 보였다. 이어 지인이 전한 영상편지를 보며 눈시울을 붉히는 모습이 전파를 탔다.앞서 박미선은 올해 초 건강상의 이유로 활동을 중단했다. 정확한 병명은 공개되지 않았지만, 최근 유방암 초기 진단을 받고 치료에 전념한 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr