사진=김남주 유튜브

배우 김승우가 '한끼줍쇼' 폐기 논란 이후 첫 근황을 전했다.15일 김남주의 유튜브 채널에는 '서울 3대 떡볶이 - 떡볶이 러버 김남주의 덕질 투어 (feat. 김승우)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김남주는 단골 떡볶이집을 방문했다. 남편 김승우는 전화를 받고 뒤늦게 도착해 추억을 곱씹었다.김승우는 "여기서 100번 넘게 주문했을 거다. 예전에는 배달앱이 없어서 내가 직접 사 갔다"고 회상했다. 그러면서 "여기서 먹으면 아는 사람 만나서 밥값 많이 내야 하는 상황이 된다"고 말했다.얼떨결에 떡볶이 먹방을 찍게 된 김승우는 "수고해라"라는 말을 남기고 쿨하게 퇴장했지만, 다음 떡볶이집 투어까지 함께했다.3대 떡볶이집을 돈 김남주는 "먹방 쉽지 않다"고 토로했다. 이어 47kg 몸매 유지 비법에 대해 "다이어트를 이렇게도 해보고 저렇게도 해봤는데, 나는 퍼질러 있다가 임박해서 독하게 하는 게 더 잘 맞다"고 말했다.이어 "평생 꼿꼿한 자세로, 몸에 좋은 것만 먹으며 살 순 없다. 난 몸에 나쁜 것도 막 먹고 싶다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.한편, 김승우는 최근 JTBC '한끼줍쇼' 촬영분을 폐기해 달라고 요청한 사실이 알려져 논란에 휩싸였다.김승우 소속사 더퀸AMC 측은 "당시 김승우가 음주 상태였다"면서 "전국 송출되는 방송에서 음주 방송은 아닌 것 같다는 매니저의 의견을 배우가 받아들인 것"이라고 설명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr