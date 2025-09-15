'4인용식탁' 김민교가 슬픈 가족사를 털어놨다.
15일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용 식탁'(이하 '4인용식탁')은 '대학 동기' 이종혁, 김민교 그리고 박경림이 이필모-서수연 부부의 집을 방문했다.
이날 김민교는 과거 "불륜 잡는 아르바이트까지 했다"고 밝히며 생활고를 털어놨다. 고등학교 3학년까지 부유하게 살았다는 그는 "아버지가 종합병원 원장이셨다. 각 그랜저 타고, 집에 수영장도 있었다. 그런데 집이 망했다"고 말했다. 김민교는 "부자는 망해도 3년은 간다는 말이 있잖냐. 3년 중 2년 남았을 때, 아버지가 사기를 크게 당해서 하루아침에 엄마는 식당에서 접시를 닦게 됐다"고 전했다.
당시 김민교는 학비 절기 위해 각종 아르비아트를 했다고. 이필모는 "민교 판잣집 자취방에 간 적이 있다. 전에 살던 환경과 격차가 큰데 웃음을 잃지 않더라"고 회상했다.
김민교는 "군대 첫 휴가를 나왔더니, 어머니가 '아버지 스님 됐다'고 하시더라. 사기당한 후 세상에 느낀 환멸을 느껴 머리 깎고 스님이 되셨다. 다음에 아버지를 만났는데, '이제 아버지라 부르지 말고 스님이라고 부르라'고 하더라"고 이야기했다. 그 이후로 15년 동안 아버지를 만나지 않았다는 김민교는 "아버지가 췌장암 말기 판정을 받으셨다. 원망도 있었지만, 마지막은 함께 해야겠다는 생각에 절 옆에 집 얻어서 자주 뵀다"고 말했다.
김민교는 자신이 연출, 연기하는 공연에 아버지 초대해 지인들까지 동원해 꽉 채운 객석을 보여주며 안심시켰다고. "내가 잘하고 있다는 걸 보여드리고 싶었다"는 김민교는 "아버지가 6개월 시한부 판정 받았는데, 3년 버티시고 가셨다. 그 상황에서 아내랑 연애 중 결혼도 했다. 며느리를 엄청 예뻐했다"며 그리움을 내비쳤다.
그러면서 "'SNL'로 잘 된 건 못 보여드렸다. 1년 반만 더 버티셨으면 보셨을 텐데"라며 아쉬움을 드러냈다. 박경림은 "아버지의 마지막 3년은 30년처럼 느껴질 정도로 행복한 시간이었을 것"이라며 "아버지가 이렇게 잘 된 걸 보고 계실 거"라고 위로했다.
