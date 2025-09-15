사진=채널A '4인용식탁'

'4인용식탁' 김민교가 슬픈 가족사를 털어놨다.15일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용 식탁'(이하 '4인용식탁')은 '대학 동기' 이종혁, 김민교 그리고 박경림이 이필모-서수연 부부의 집을 방문했다.이날 김민교는 과거 "불륜 잡는 아르바이트까지 했다"고 밝히며 생활고를 털어놨다. 고등학교 3학년까지 부유하게 살았다는 그는 "아버지가 종합병원 원장이셨다. 각 그랜저 타고, 집에 수영장도 있었다. 그런데 집이 망했다"고 말했다.김민교는 "부자는 망해도 3년은 간다는 말이 있잖냐. 3년 중 2년 남았을 때, 아버지가 사기를 크게 당해서 하루아침에 엄마는 식당에서 접시를 닦게 됐다"고 전했다.당시 김민교는 학비 절기 위해 각종 아르비아트를 했다고. 이필모는 "민교 판잣집 자취방에 간 적이 있다. 전에 살던 환경과 격차가 큰데 웃음을 잃지 않더라"고 회상했다.김민교는 "군대 첫 휴가를 나왔더니, 어머니가 '아버지 스님 됐다'고 하시더라. 사기당한 후 세상에 느낀 환멸을 느껴 머리 깎고 스님이 되셨다. 다음에 아버지를 만났는데, '이제 아버지라 부르지 말고 스님이라고 부르라'고 하더라"고 이야기했다.그 이후로 15년 동안 아버지를 만나지 않았다는 김민교는 "아버지가 췌장암 말기 판정을 받으셨다. 원망도 있었지만, 마지막은 함께 해야겠다는 생각에 절 옆에 집 얻어서 자주 뵀다"고 말했다.김민교는 자신이 연출, 연기하는 공연에 아버지 초대해 지인들까지 동원해 꽉 채운 객석을 보여주며 안심시켰다고."내가 잘하고 있다는 걸 보여드리고 싶었다"는 김민교는 "아버지가 6개월 시한부 판정 받았는데, 3년 버티시고 가셨다. 그 상황에서 아내랑 연애 중 결혼도 했다. 며느리를 엄청 예뻐했다"며 그리움을 내비쳤다.그러면서 "'SNL'로 잘 된 건 못 보여드렸다. 1년 반만 더 버티셨으면 보셨을 텐데"라며 아쉬움을 드러냈다. 박경림은 "아버지의 마지막 3년은 30년처럼 느껴질 정도로 행복한 시간이었을 것"이라며 "아버지가 이렇게 잘 된 걸 보고 계실 거"라고 위로했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr