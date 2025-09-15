홈 연예가화제 천우희, 여신강림 비주얼 [TV10] 입력 2025.09.15 15:45 수정 2025.09.15 15:45 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 천우희가 15일 오후 서울 성북구 한국 가구박물관에서 열린 하이 주얼리 브랜드 다미아니(DAMIANI)의 하이주얼리 이벤트 '오드 올 이탈리아(ODE ALL ITALIA)' 포토콜 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '청춘 아이콘' 유다빈밴드, 정규 2집 '코다' 발매 '아이브 남동생' 아이딧, 당찬 데뷔 출사표…"시대의 상징 될 것" [종합] '유현철과 이혼설' 10기 옥순, SNS 사라졌는데…"이상한 루머 만들지 말아 주세요" ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT