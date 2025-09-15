사진=강은비 SNS

배우 강은비가 엄마가 된다.강은비는 15일 자신의 인스타그램에 "17년이라는 긴 연애 끝에 준피리와 결혼을 했다. 오랜 세월 서로를 지켜온 만큼, 결혼 이후 아이에 대한 마음이 간절했다"고 말문을 열었다.그는 "마흔이라는 나이가 주는 걱정도 있었기에 천천히 준비해보자고 마음을 다잡았다. 그런데 감사하게도 단 3개월 만에 우리에게 너무나 소중한 아기 천사가 찾아왔다"며 임신 소식을 전했다.강은비는 "출산 예정일은 2026년 5월이고 아기의 태명은 '산삼이'"라며 "'3개월 만에 자연임신으로 심봤다!'라는 기쁨과 건강하게 자라주길 바라는 저희 부부의 간절한 기도를 담아 지었다"고 설명했다.앞서 강은비는 지난 3월 자신의 SNS에 "방황하던 시기인 2008년에 한 친구를 만났다. 점점 긍정적으로 변하는 저를 보면서 '이 친구랑 어쩌면 좋은 가정을 이룰 수 있겠구나' 막연하게 생각했었다. 그렇게 17년의 시간을 함께 보내다가 드디어 결혼을 결심하게 됐다"며 변준필과의 결혼 소식을 직접 알렸다.한편 강은비는 1986년생으로, 2005년 영화 '몽정기2'로 데뷔했다. 이후 MBC '레인보우 로망스', KBS2 '포도밭 그 사나이', '솔약국집 아들들' 등에 출연했다. 2018년부터는 인터넷 방송 BJ로 활동 중이다.안녕하세요, 강은비입니다.오랜만에 인사를 드리네요. 사실 여러분께 꼭 전하고 싶은 소중한 소식이 있어, 마음을 가다듬고 글을 씁니다.저는 17년의 긴 연애 끝에 지난 2025년 4월, 준피리와 결혼을 했습니다.오랜 세월 서로를 지켜온 만큼,결혼 이후 저희 부부는 아이에 대한 마음이 간절했어요.하지만 86년생 마흔이라는 나이가 주는 걱정도 분명 있었기에,조급해하지 말고 천천히 준비해보자고 마음을 다잡았습니다.그리고 감사하게도단 3개월 만에 우리에게 너무나 소중한 아기 천사가 찾아왔습니다.저희 변비부부가 드디어 예비 엄마 아빠가 되었어요.예정일은 2026년 5월입니다.처음 소식을 들었을 때는 믿기지 않아 눈물이 핑 돌았고,지금도 하루하루가 설렘과 감사의 연속입니다.엄마가 된다는 건 신기하고 벅차면서도 때로는 두렵기도 하지만,무엇보다 기적 같은 선물을 허락받은 마음이 커서 감사한 마음뿐이에요.아기의 태명은 ‘산삼이’예요 🌱“3개월 만에 자연임신으로 심봤다!”라는 기쁨과,건강하게 자라주길 바라는 저희 부부의 간절한 기도를 담아 지었습니다.앞으로 변비부부의 영상과 일상 속에서,예비 엄마 아빠가 되어가는 저희의 모습,그리고 산삼이와 함께하는 순간들을 함께 나누려 합니다.많은 응원과 따뜻한 축복 부탁드립니다.읽어주셔서 진심으로 감사합니다 💙정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr