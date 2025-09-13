세이마이네임, 이렇게 예쁘면 반칙 [TV10]

그룹 세이마이네임(히토미, 준휘, 승주, 도희, 메이, 소하, 카니, 슈이)이 해외 일정 참석 차 13일 오전 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr