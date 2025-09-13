SNS

[사진=정근우의 야구인생]

스포츠 캐스터 정용검이 열애 사실을 공개했다.정용검은 지난 11일 공개된 유튜브 채널 ‘정근우의 야구인생’에 출연해 “올해부터 만나기 시작한 여자친구가 있다”고 밝히며 “너무 잘 맞는다. 좋아하는 게 잘 맞고, 무엇보다 나와 친한 사람이랑 잘 맞는다. 모든 자리에 여자친구나 와이프랑 같이 나가고 같이 어울리는 게 꿈인데, 그게 가능한 사람”이라고 소개했다. 정근우가 ‘와이프’라는 단어를 캐치하자, “나는 그렇게 생각하고 있다”고 간접적으로 결혼을 언급했다.이날 정용검은 자신의 꿈에 대해 “지금 너무 행복하다. 어릴적 ‘이렇게 돼야지’라고 생각했던 것보다 지금의 내가 훨씬 더 성공했다”며 “현재의 상황을 오래 지속가능하게 만드는 것이 목표”라고 말했다. 그러면서 “‘불꽃야구’를 오래 했으면 좋겠다고 생각하는 것이 이걸 기다리면서 일주일을 사는 게 좋다. 현재의 이 기대감을 오래 가지고 가고 싶다”고 덧붙였다.‘정근우의 야구인생 – 주담’은 식사와 술을 함께 곁들며 자연스러운 분위기에서 야구인들의 일상적인 이야기와 솔직한 대화들을 담는 콘텐츠다. ‘정근우의 야구인생’은 일상적이고 솔직한 대화가 담긴 ‘주담’ 외에도 야구에 대한 밀도있는 이야기를 나누는 팟캐스트 형식으로 구성됐다.한편 1984년생인 정용검은 2011년 MBC SPORTS+ 아나운서로 입사해 KBO 리그, 메이저 리그, 농구, 축구 등에서 캐스터로 활동했다. 이후 평창 동계올림픽, 도쿄 올림픽 등 국제 스포츠 중계까지 섭렵하며 정상급 스포츠 캐스터로 인정받았다. 2022년 MBC SPORTS+에서 퇴사 후 프리랜서가 됐으며 프리 선언 직후부터 현재까지 ‘불꽃야구’ 중계를 맡아하고 있다. 2023년엔 e스포츠 중계까지 진출하며 스포츠 캐스터로서 광폭 행보를 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr