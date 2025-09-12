홈 연예가화제 메이딘에스, 도쿄 릴리즈 이벤트 출국 [TV10] 입력 2025.09.12 07:13 수정 2025.09.12 07:13 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 메이딘S(세리나, 나고미, 미유)가 메이딘 에스 도쿄 릴리즈 이벤트 및 팝업 행사에 참석하기 위해 12일 오전 서울 김포국제공항을 통해 일본 도쿄로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '13남매 장녀' 남보라, 결혼 후 일상 더 편해졌다…"이 정도는 껌" "김용빈에게 받은 상처 안 아물어"…20년 만 폭로에 뜻밖의 위로 ('사콜') 정동원, 도로교통법 위반 2년만에…무면허 운전 혐의로 수사[종합] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT