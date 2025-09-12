이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

방송인 겸 미국 변호사 서동주가 시험관 시술을 고백하며 심경을 전했다.11일 서동주의 채널에는 "40대인 내가 임신할 수 있을까…? (+임신 준비 제품, 팁 공유) | 난임 브이로그"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 서동주는 "요즘 임신 시도를 하고 있는데 난임일 경우에 체질도 알아보고 식습관도 바꿔보려고 나왔다. 난임을 겪고 있는 아내들과 메신저에서 정보도 얻고 있다"고 근황을 밝혔다.이어 그는 "며칠 전 안 좋은 소식이 있어서 우울했다. '통배를 두 개를 모으면 이식하자'고 하셨는데 아직 한 개도 모으지 못했다. 이틀 전에는 5일 배아를 성공했지만 PGT(유전자 검사)를 통과하지 못했다"며 "그 소식을 듣고 엄청 울고 슬퍼했다. 시어머니한테 전화해서 함께 눈물을 흘렸다"고 밝혔다.서동주는 "엄마에게 전화하면 '하지 마라, 애 낳아서 뭐 하냐'고 하실 텐데, 시어머니는 '네가 우선이다'라며 오히려 위로해 주신다. 심지어 같이 울어주시기도 했다. 병원 오기 전에도 시어머니와 통화했는데 우시더라"고 덧붙였다.한편 서동주는 지난 6월 결혼식을 올렸다. 남편은 4세 연하의 비연예인으로, 현재 방송인 장성규 소속사 임원으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr