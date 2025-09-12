사진제공 = 소니뮤직코리아

걸그룹 코스모시(cosmosy)가 싱글 발매 약 2개월 만에 초고속 컴백한다.12일 소니뮤직코리아에 따르면 코스모시는 오는 24일 첫 번째 미니앨범 ‘the a(e)nd(디 앤드)’를 공개한다.코스모시의 ‘the a(e)nd’는 시작과 끝, 그 사이에서 겪는 갈등 및 성장을 모두 아우르는 의미를 담고 있다. 그간 선보여온 세계관과 음악적 정체성을 이번 앨범에서 입체적으로 드러낼 예정이다.컴백 소식과 더불어 공식 SNS 채널을 통해 오픈된 콘셉트 포토를 공개했다. 화이트 톤의 교복 스타일링과 클래식한 무드의 공간을 배경으로 한 멤버들은 각자만의 개성을 드러내면서도 그룹으로서의 통일된 아이덴티티를 자랑한다.최근 코스모시는 일본 대규모 여름 음악 축제 중 하나인 ‘a-nation 2025(에이네이션 2025)’에서 오프닝을 장식했다. 더불어 일본 대표 패션 행사인 ‘TOKYO GIRLS COLLECTION 2025 (도쿄 걸스 컬렉션 2025)’에도 참여하며 강렬한 존재감을 남겼다.한편, 코스모시의 미니앨범 ‘the a(e)nd’는 오는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr