코미디언 박명수가 주 4.5일제 도입 논의에 대해 자신의 견해를 전했다.12일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼' 코너 '검색N차트'에는 방송인 전민기가 출연해 최근 화두로 떠오른 주 4.5일제에 대해 이야기를 나눴다.전민기는 "21년 만에 금요일 점심 퇴근이 가능해질 수도 있다"며 변화된 근로제 논의 상황을 설명했다. 이어 그는 "예전에는 토요일까지 일했다. 토요일 낮 12시에 일이 끝나면 그것만으로도 좋다고 생각했다"고 과거를 떠올렸다.이에 박명수는 "토요일 12시에 끝나면 집에 가서 밥 먹지 않았느냐. 그 시절 그렇게 살았기 때문에 지금까지 올 수 있었던 것 같다. 당시에는 힘들었지만 열심히 했기에 지금이 있는 것"이라고 말했다.전민기는 "우리나라 연평균 근로시간이 1904시간으로 OECD 평균보다 185시간 많다"며 "주 4.5일제 논의가 속도를 낸 배경에는 코로나19 이후 유연근무·원격근무 확산이 있었다"고 부연했다. 그러면서 "여론은 대체로 긍정적이다. 국민 61%가 찬성하고 있다. 하지만 반대 측에서는 임금 삭감 우려와 노동 생산성 문제를 제기한다"고 덧붙였다.박명수는 이에 "인구도 줄고 있는데 근로시간까지 줄이면 어떻게 하느냐"며 우려를 나타냈다. 또 그는 "허비하는 시간이 많다고 하지만 허비를 줄이면 된다. 우리는 프리랜서라 명절에도 일한다. 시대 흐름에 맞춰 운동 같은 걸 병행하는 건 좋지만, 기업 입장에서 생각해야 한다"고 강조했다.마지막으로 그는 "이런 제도는 충분한 논의가 필요하다. 경제 상황이 좋지 않은데 기업이 버텨야 우리도 살 수 있다. 결국 일하는 사람들의 환경을 고려해 대화로 풀어야 한다"고 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr