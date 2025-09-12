사진 제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

'신상출시 편스토랑' 남보라가 대용량 김밥 싸기에 도전한다.12일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 경상북도 김천을 찾은 남보라와 7번 동생 남세빈, 10번 동생 남소라 세 자매 이야기가 공개된다. 앞서 지례 흑돼지 등 김천에서 꼭 맛봐야 할 먹거리를 즐기며 즐거운 시간을 보낸 세 자매가 이날은 대용량 김밥 만들기에 나선다고 해 주목된다.이날 공개되는 VCR 속 남보라는 두 동생과 함께 김천에서 가장 큰 5일장인 황금시장을 찾았다. 남보라와 두 동생은 김천에서만 맛볼 수 있는 지례 흑돼지를 10kg나 구입한데 이어 김천 특산물인 호두와 각종 야채를 많이 사 놀라움을 자아냈다. 13남매 대가족 자매들 답게 장보기도 대용량이었던 것.장보기를 마친 남보라와 두 동생은 숙소에서 김밥 만들기에 돌입했다. 알고 보니 김천 김밥축제에서 선보일 김밥을 만들어 마을분들에게 사전 평가를 받아 보기로 한 것. 엄청난 양의 가마솥 밥에, 엄청난 양의 김밥 재료들이 등장했고, 양념 계량 스푼은 국자였다. 남보라는 대용량 달인답게 중간중간 대용량 요리를 쉽고 빠르게 할 수 있는 꿀팁을 공개해 눈길을 끌었다.특히 동생들이 계란프라이를 2~3개씩 할 때 남보라는 혼자서 철판에 10개씩 계란프라이를 만들어내 놀라움을 자아냈다. 남보라가 애착 철판을 김천까지 가져온 것. 또한 남보라는 발도 없이 눈 깜짝할 새에 김밥을 휘리릭 말았다. 동생들 역시 빠르게 손을 움직였다. 흡사 김밥 공장과도 같은 모습. 세 자매는 기다리는 어르신들을 생각, "스피드가 생명이야"를 외치며 김밥을 말고 또 말았다. 남보라는 "가족들이 함께 김밥 800줄까지 싸봤다"라며 대용량 능력을 자랑했다.KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 이날 오후 8시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr