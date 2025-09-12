'극비 결혼' 김종국, ♥아내 정체 직접 밝혔다…"다 가짜 뉴스, 성별 뺴고 맞는 게 없어" ('옥문아')

사진=텐아시아DB

가수 김종국이 아내에 대한 소문에 해명했지만, 명확한 정보는 밝히지 않았다.지난 11일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에서는 박영규가 게스트로 출연했다.이날 김숙은 촬영 당시 결혼식 전이었던 김종국에게 “그분은 헬스클럽에 계셔?”라며 예비 신부를 언급했다. 이에 김종국은 "아니다. 알려진 사실들은 전부 가짜 뉴스다. 성별 빼고 맞는 게 하나도 없다"고 강조했다.앞서 김종국의 아내에 대해 헬스 종사자부터 20살 연하 일타강사 딸, 11살 연하 CEO, LA 출신 등 여러 추측을 난무했다.이어 김종국은 "스무 살 넘게 나이 차이가 나는 것도 아니다. LA 출신도, CEO도 아니다"라며 "데이트 많이 안 했다”고 연애 기간이 길지 않다고 밝혔다. 아내 정보를 공개하지 않는 이유에 대해서는 “내가 오버해서 그런다기보다는 아내가 그걸 원한다”고 설명했다.김종국은 지난 5일 서울 모처에서 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개 결혼식을 올렸다. 사회는 유재석이 맡았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr