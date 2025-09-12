사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획2’

'전현무계획2'의 '먹친구'로 등판한 이세희가 남다른 예능 포텐을 터뜨린다.12일 방송되는 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작) 46회에서는 강력한 '예능 샛별' 이세희가 '먹친구'로 등판해, 전현무-곽튜브(곽준빈)와 함께 충북 청주의 맛을 탐방하는 먹트립이 펼쳐진다.이날 청주에 뜬 '먹브로'는 가장 먼저, 꽈배기&고로케와 쫄면을 함께 파는 맛집으로 향한다. 이후 전현무는 "'먹친구'가 올 텐데 배우다. 올해 봤던 영상 중 제일 웃겼던 사람"이라고 소개해 기대감을 끌어올린다. 같은 시각, 두 사람을 기다리던 이세희는 "배를 드러냈더니 그새 모기 물렸네"라면서 배를 긁적여 범상치 않은 '예능 포스'를 내뿜는다.잠시 후, 전현무-곽튜브는 이세희와 마주하는데, 그녀의 '트레이드 마크'인 찌그러진 우산을 본 전현무는 "또 이 우산 쓰고 왔네?"라며 웃음을 빵 터뜨린다. 이세희는 되레 "이걸 버려?"라고 응수해 '투닥 케미'를 과시한다. 한참을 웃던 전현무는 "내 웃음버튼이시다"라고 이세희를 정식 소개하고, 곽튜브는 "현무 형이 재밌다고 계속 얘기하셨다"며 격하게 반가워한다.그 길로 세 사람은 청주에서만 먹을 수 있는 중식 '울짜장(울면+자장면)' 맛집으로 이동한다. 그러나 맛집 두 군데에서 연속 거절을 당하는 초유의 사태가 벌어져 충격을 안긴다. 세 사람은 재빠르게 긍정 회로를 돌려, '울짜장'을 픽업해 경치 좋은 공원에 앉아 리얼 먹방을 선보인다. 이후 다음 장소로 향하던 중 전현무는 이세희에게 "활발히 활동하기 전에 알바를 많이 했다던데?"라고 무명 시절에 대해 묻는다. 이세희는 "백화점, 주유소, 일식집, 전단지 알바 등 다 해봤다"며 "엄마가 원하는 게 있으면 노력을 들이고 대가를 얻는 교육을 시켜주셨다"고 설명해 훈훈함을 자아낸다.MBN·채널S '전현무계획2'은 12일 오후 9시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr