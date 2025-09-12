사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

'신상 출시 편스토랑' 남보라가 신혼 4개월차 달달한 모습을 보였다.12일 방송된 KBS 2TV ‘신상 출시 편스토랑’(이하 '편스토링')에서는 배우 남보라가 김밥 싸기에 도전했다.이날 남보라는 경상북도 김천에서 남편과 영상통화를 하며 "나 안 보고 싶었어?"라고 물었다. 남편은 "일어났는데 옆에 없으니까 허전하지"라며 달달한 신혼 생활을 자랑했다.또 남보라는 반려견 머털이를 "아기야"라고 부르며 다정한 모습을 보였고, 남편에게 "나 없는 동안 너무 재미있게 놀지 말라"고 당부해 웃음을 자아냈다.남보라는 "김천 김밥 축제에 도전한다. '보라표 김밥'을 내보겠다"고 선언했다. 시장에서 지례 흙돼지 10kg 구매하는 등 통 큰 쇼핑을 즐긴 그는 마을회관에서 어르신들을 위한 김밥 싸기에 나섰다."20인분 이상 만들어야 한다"는 말에 이연복 셰프는 "김밥 몇 줄까지 싸봤냐"고 물었다. 남보라는 "김밥 800줄까지 싸봤다. 봉사활동 때 가족들과 김밥 800줄을 쌌다"고 밝히며 남다른 클래스를 드러냈다.남보라는 두 여동생과 산채비빔밥 김밥, 지례흑돼지수육김밥을 만들었다. 동생들이 계란프라이를 2~3개씩 할 때 남보라는 혼자서 철판에 10개씩 계란프라이를 만들어내 놀라움을 자아냈다.남보라는 애착 철판을 김천까지 가져가 빠르게 계란프라이를 만들었고, 동생들 역시 빠르게 손을 움직였다. 흡사 김밥 공장과도 같은 모습을 보였다. 고효율 일 배분과 빠른 손에 출연자들이 감탄하자, 이연복은 "손이 빠른 게 아니라 단련된 것"이라고 설명했다.남보라 김밥은 어르신들께 좋은 반응을 얻었다. 어르신들은 "김밥 장사해도 되겠네" "기다린 보람 있네"라며 김밥 리필로 찬사를 보냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr