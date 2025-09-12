한채아 유튜브

한채아 유튜브

배우 한채아가 남편 차세찌와 각방 생활을 한다.지난 11일 한채아의 유튜브 채널에서는 ‘채아네 집을 소개합니다! 정말 솔직한 룸투어!’라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 한채아는 “집 인테리어할 때 문 색깔을 쨍한 색으로 하면 남편과 사이가 좋아진다더라. 사이가 안 좋아서 바꾼 건 아니고 금슬이 좋아진다고 해 (오렌지) 색깔을 발랐다”고 설명했다.이후 안방으로 이동한 한채아는 "내가 자는 방이다. (반려견)순심이와 (딸)봄이와 같이 자는 곳이다"라고 소개했다.이어 안방 앞 또 다른 방을 소개하며 “봄이를 위해서 설계했는데 남편이 혼자 자는 방으로 바뀌었다. 남편과 현재 각방을 쓰고 있다”고 덧붙였다.한채아는 "왜냐면 남편이 코를 너무 골아서, 둘 다 숙면을 못하는 것이다. 저는 계속 깨우고 남편은 자고 있다가 자꾸 누가 깨우니까 '어?' 이렇게 돼서 도저히 안 되겠다 싶어 평일만이라도 본인이 좀 혼자 자야겠다 해서 나가게 됐다. 제가 쫓아낸 것이 아니라, 본인이 나간 것이다"라고 말했다.남편이 자는 방으로 들어간 한채아는 “이 방에는 잘 안 들어온다. 약간 창고 느낌이다. 봄이가 쓰던 침대 매트리스를 두 개 분리해서 놔두더라. 가끔 봄이랑 ‘아빠랑 자고 싶어’ 하면 좁으니까 하나 더 두고 자기도 한다”고 밝혔다.한편 한채아는 2018년 전 축구감독 차범근의 아들 차세찌와 결혼한 뒤 같은 해 11월 딸을 얻었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr