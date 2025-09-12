옥주현 / 사진 = 텐아시아DB

사진제공=TOI엔터테인먼트/(주)타이틀롤

이하 옥주현 공식입장 전문

뮤지컬 배우 옥주현이 소속사를 불법으로 운영해 왔다는 의혹에 무지로 인한 절자 누락이었다며 고개 숙였다.12일 옥주현은 "2022년 4월 경, 1인 기획사 설립 후 대중문화예술기획업등록을 진행하는 과정에서 당시 행정절차에 대한 무지로 인해 일부 절차의 누락이 발생하여 등록을 제때 완료하지 못한 불찰이 있었다"며 "이는 저의 미숙함에서 비롯된 일로, 어떠한 변명도 할 수 없는 부분"이라고 사과했다.이어 "실수를 인지한 후 곧바로 보완절차를 밟아 2025년 9월 10일, 대중문화예술기획업 등록신청을 마쳤고, 현재 등록을 기다리고 있는 상태"라고 밝혔다.옥주현은 "이후 유사한 불상사가 발생하지 않도록 향후 모든 절차는 전문가의 도움을 받아 빈틈없이 처리하겠다. 이번 일을 계기로 앞으로 관련 규정과 절차를 보다 철저히 준수하고, 더욱 성 실하고 투명한 자세로 활동하겠다"며 "저를 믿고 지지해주신 모든분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 거듭 고개 숙였다.이와 함꼐 TOI엔터테인먼트/(주)타이틀롤은 대중문화예술기획업 등록 교육 이수확인서와 신청 접수증을 증거로 제출했다.지난 10일 한 매체는 "옥주현의 소속사 TOI엔터테인먼트가 대중문화예술기획업으로 등록하지 않은 것으로 확인됐다"고 보도했다. 해당 매체는 "옥주현이 과거 설립한 1인 기획사 '타이틀롤' 역시 마찬가지"라며 "해당 소속사에는 옥주현과 함께 캐스팅 개입 논란이 일었던 뮤지컬 배우 이지혜가 감사로 있다"고 덧붙였다.대중문화예술산업발전법에 따르면 법인과 1인 이상 개인사업자로 활동하고 있는 연예인은 대중문화예술기획업으로 등록해 활동해야 한다. 이를 위반할 시 형사 처벌을 포함한 법적 제재를 받는다. 이를 어길 시 영업 행위 자체로 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금형에 처해질 수 있으며 업체 미등록 상태에서의 계약 체결 등 모든 영업 활동은 위법으로 간주돼 적발 시 영업정지 처분을 받을 수 있다.안녕하세요, 옥주현입니다.2022년 4월 경, 1인 기획사 설립 후 대중문화예술기획업등록을 진행하는 과정에서 당시 행정절차에 대한 무지로 인해 일부 절차의 누락이 발생하여 등록을 제때 완료하지 못한 불찰이 있었습니다.이는 저의 미숙함에서 비롯된 일로, 어떠한 변명도 할 수 없는 부분입니다.실수를 인지한 후 곧바로 보완절차를 밟아 2025년 9월 10일, 대중문화예술기획업 등 록신청을 마쳤고, 현재 등록을 기다리고 있는 상태입니다.이후 유사한 불상사가 발생하지 않도록 향후 모든 절차는 전문가의 도움을 받 아 빈틈없이 처리하겠습니다.이번 일을 계기로 앞으로 관련 규정과 절차를 보다 철저히 준수하고, 더욱 성 실하고 투명한 자세로 활동하겠습니다.저를 믿고 지지해주신 모든분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr