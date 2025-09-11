이미지 크게보기 사진 = tvN story '각집 부부'

배우 송일국이 삼둥이 독박 육아 근황을 공개했다.11일 방송된 tvN story '각집 부부'에는 송일국이 출연해 육아에 대한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 송일국은 "아이들은 내가 보고 있다. 아내는 지방 근무 중이라 주말에만 올라온다"고 밝혔다. 2년 반 동안 아내와 따로 살게 됐다며 육아 고충을 솔직하게 털어놨다.독박 육아를 하고 있다는 말에 게스트들은 "세 명을 다 케어하는 거냐"며 놀라워했고, 송일국은 "다른 것보다 (아이들) 학원 때문에 계속 라이딩을 해줘야 한다. 직접 다 하고 있다"고 말했다. 이를 듣던 김진수는 "그래서 연습 끝나고 부리나케 가는 구나"고 얘기했다.중학교 1학년이 된 세쌍둥이 대한, 민국, 만세. 송일국은 "원래 쌍둥이면 서로 비교가 되니까 학교도 따로 보내라고 하는데 그렇게까진 안 하고 학교에 반이 다르게 해달라고 부탁했다"며 "아내의 빈자리가 크다. 교육 문제 때문에 저 혼자 하려니 힘들다"며 아내에 대한 애정을 드러냈다.또한 송일국은 육아 조언을 요청하며 "아이들 어깨에 손을 얹으면 인상 쓰면서 뿌리치기도 한다"며 "그럴 땐 그냥 참는다. 조언 좀 해달라"며 달라진 아이들의 변화에 대해 언급했다.한편 송일국은 2008년 판사 아내와 결혼, 2012년에 세쌍둥이를 품에 안았다. 송일국은 세 쌍둥이와 함께 지난 2014~2016년 '슈돌'에서 육아 일상을 공개해 많은 관심과 사랑을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr