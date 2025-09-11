사진=김지혜 SNS

사진=김지혜 SNS

사진=김지혜 SNS

그룹 캣츠 출신 김지혜가 급히 응급 수술을 받은 후 처음으로 근황을 전했다.김지혜는 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "잘 지내고 있어요. 다들 걱정해 주셔서 감사해요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김지혜가 병원에서 제공되는 밥을 먹으며 지내고 있는 모습. 특히 뒤이어 업로드한 영상에서는 링겔을 꽂은 채 병원 복도에서 힘겹게 한 걸음 걸음을 내딛고 있어 보는 이들을 안타깝게 했다.앞서 김지혜의 남편은 지난 8일 "갑작스럽게 오늘 새벽 3시 30분경에 양수가 터지고 피가 흘러서 급하게 응급실을 방문했는데 이미 분만이 많이 진행된 상태여서 제왕절개를 급하게 시행할 것 같다"며 김지혜가 출산일을 며칠 앞두고 분만실에 들어간 사진을 공유했었다. 이후 남편은 "아내는 무사하고 쌍둥이들은 중환자실에 있다"며 상황을 전하기도 했다.한편 2007년 캣츠로 데뷔한 김지혜는 2019년 그룹 파란 출신 최성욱(에이스)과 결혼했다. 그는 결혼 6년 만에 시험관에 성공하면서 많은 이들의 축하를 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr