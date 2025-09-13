/ 사진제공=쿠팡플레이

코미디언 김원훈이 부담감에 대해 언급했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 '직장인들' 시즌 2에 출연 중인 코미디언 김원훈과 만나 이야기를 나눴다.쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 시즌 2는 월급 루팡과 칼퇴를 꿈꾸는 DY기획의 직장인들, 스타 의뢰인과의 심리전 속에서 펼쳐지는 리얼 오피스 생존기다. 지난 6일(토) 공개된 5화 ‘연기 천재 커플’ 조여정·정성일 편으로 공개 첫 주 대비 시청량이 무려 881% 급등하며 높은 화제성을 입증했다.이날 김원훈은 프로그램에 대한 남다른 소회를 전했다. 그는 "게스트로 유명한 배우분들이 나오시는데, 그런 분들을 놀릴 수 있다는 것 자체가 감사하다. 제가 언제 이세돌 같은 분을 놀려보겠냐"며 웃었다. 이어 "게스트가 들어오면 의상부터 외형적인 모습을 스캔하고 그걸로 빌드업을 한다. 유명한 분들이 당황하는 표정을 볼 때마다 이런 분들을 당황시킬 수 있다니 싶어 신기하다"고 말했다.시즌2를 지나며 느낀 책임감도 언급했다. 김원훈은 "못 터트린 날도 있고 속상한 순간도 많았다. 어느 정도까지 해야 하는지는 저한테 해결해야 할 숙제다. 지금은 많은 사랑을 받고 있지만, 자극적인 걸 계속 하다 보면 말실수를 할 수 있는 상황이 생길까 봐 두렵다"며 "어떻게 하면 더 재밌게 할 수 있을지 늘 연구한다. 그런 고민을 이어간다면 시즌10까지도 출연할 의사가 있다"고 말했다.또한 김원훈은 시즌을 거듭하며 달라진 부담감도 솔직하게 털어놨다. 그는 "시즌1 때는 정말 편안한 마음으로 했다. 그런데 시즌2에 들어오면서는 ‘더 웃겨야 한다’는 부담감이 굉장히 심했다. 지금까지 느껴보지 못한 무게였다"고 말했다.이어 "어떤 애드리브를 해야 할지 늘 고민한다. 하지만 애드리브도 한계가 있고, 회차마다 기복이 생기는 것 같아서 안정적으로 애드리브를 칠 수 있는 능력을 키우고 싶었는데 쉽지 않았다"고 덧붙였다.나름의 해법도 찾고 있다는 김원훈은 "게스트 분들을 공부하는 게 애드리브를 잘할 수 있는 길이라고 생각한다. 그래서 나무위키나 프로필 등을 많이 찾아본다. 제가 던지는 드립은 다 뇌를 거쳐서 나온다"고 전했다.쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 시즌 2는 매주 토요일 저녁 8시 쿠팡플레이에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr