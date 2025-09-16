가수 장우영/사진제공=JYP엔터테인먼트

가수 장우영이 그가 속한 그룹 2PM 완전체 활동에 대해 "다 같이 늘 고민하고 있다"며 가능성을 열어놨다.장우영은 지난 10일 서울 강남구에 위치한 카페에서 텐아시아와 만나 미니 3집 'I'm into'(아임 인투)에 대해 다양한 이야기를 나눴다.이날 장우영은 "이른 시일 내에 새로운 활동을 하려면 어찌할지 고민 중"이라고 답했다. 그는 "모두가 모이는 타이밍을 잡기가 어렵다. 바빠서 안 된다는 건 서운할 이유가 아니니 말이다. 서로를 너무 존중하고 배려하다 보니 오히려 완전체 활동을 자주 못하게 되는 것 같다. 자주 인사드리고자 욕심을 부리기엔 멤버의 상황을 고려하지 못하는 상황이 생기니 문제가 된다. 그 사이를 잘 조율해야 한다"고 설명했다.장우영의 미니 3집 'I'm into'에는 타이틀 곡 'Think Too Much(Feat. 다민이(DAMINI)'(씽크 투 머치)를 포함해 총 5곡이 수록돼 있다. 'Think Too Much'는 장우영이 직접 작사 및 작곡에 참여한 팝 댄스 장르의 곡으로 펑키한 사운드를 특징으로 가진 곡이다. 가사를 통해선 깊은 잡념에 사로잡힐 필요 없다는 담백한 메시지를 전한다.한편, 장우영의 미니 3집 'I'm into'는 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr