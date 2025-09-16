가수 장우영/사진제공=JYP엔터테인먼트

가수 장우영이 예능 활동에 집중하는 것과 관련해 "'가수 활동에 열의가 없는 것 아니냐'는 오해를 살까 걱정된다"고 털어놨다.장우영은 지난 10일 서울 강남구에 위치한 카페에서 텐아시아와 만나 미니 3집 'I'm into'(아임 인투)에 대해 다양한 이야기를 나눴다.그는 "예능 프로그램을 열심히 했더니 요즘 대중들에겐 방송인으로만 비춰지는 것 같고, 제가 가수로서 활동할 마음이 외부에서 보기에 없어보일까 걱정되더라"라며 "저를 기다려주신 분들만을 생각하면서 달려왔다. 어쨌든 완주해내는 저를 먼저 보여드리고 싶었다"고 말했다. 장우영은 "잘하고 싶은 마음에 팀원들과도 많이 무리했다. 팀원분들이 계셔서 할 수 있었다. 너무 무리하게 한 것 같아 죄송한 마음도 들었다"고 소감을 전했다.아이돌 그룹의 예능 담당 멤버로서 장난꾸러기 같은 이미지를 가진 데에 부담은 없느냐고 묻자 그는 "전 오히려 재밌다. 물론, 항상 '한 끗 차이'를 고민한다. 제가 가진 경험치와 대중이 원하는 모습 안에서조차 전 자유롭고 싶다"며 "아이돌이란 명분으로 정말 깊은 이야기도 좋지만, 정말 철없어 보이는 이야기도 전부 던질 수 있어야 한다고 생각한다"고 소신을 드러냈다.장우영의 미니 3집 'I'm into'에는 타이틀 곡 'Think Too Much(Feat. 다민이(DAMINI)'(씽크 투 머치)를 포함해 총 5곡이 수록돼 있다. 'Think Too Much'는 장우영이 직접 작사 및 작곡에 참여한 팝 댄스 장르의 곡으로 펑키한 사운드를 특징으로 가진 곡이다. 가사를 통해선 깊은 잡념에 사로잡힐 필요 없다는 담백한 메시지를 전한다.한편, 장우영의 미니 3집 'I'm into'은 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr