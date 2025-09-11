사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 귀여운 선물을 인증했다.김혜수는 지난 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "지압슬리퍼 선물 받음ㅋ"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김혜수가 스태프로부터 건강에 좋은 슬리퍼를 받은 모습. 특히 해외 명품 브랜드 G사의 슬리퍼를 신고 있던 김혜수는 곧바로 신던 슬리퍼를 벗은 채 선물 받은 제품을 착용해 주는 이를 뿌듯하게 했다.한편 김혜수는 지난 1월 공개된 디즈니+ '트리거'에 출연했었다. '트리거'는 검찰, 경찰도 해결하지 못한 사건들을 추적하는 탐사보도 프로그램 '트리거'의 정의로운 팀장 오소룡과 사회성 제로인 낙하산 PD 한도의 사활을 건 생존 취재기를 그린 작품이다. 김혜수는 내년 tvN 드라마 '두 번째 시그널'로 시청자들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr