사진제공= JTBC

‘마이 유스’ 송중기, 천우희가 설레는 변화를 시작했다.JTBC 금요시리즈 ‘마이 유스’ 측은 11일 선우해(송중기 분), 성제연(천우희 분) 관계가 맞이한 변화를 포착했다. 취중 진담으로 보고 싶었던 마음을 내비친 성제연. 선우해를 향한 애틋한 백허그가 이들에게 변화를 찾아오게 만든다.‘마이 유스’는 15년 만에 재회한 선우해와 성제연의 아련한 첫사랑으로 시청자들의 감성을 자극했다. 인생에서 가장 어두운 시절을 환히 밝혀준 ‘첫사랑’ 성제연을 향한 선우해의 그리움은 애틋했고, 술에 취해서야 보고 싶었던 마음을 털어놓은 성제연의 모습은 못다 한 첫사랑의 새로운 챕터를 이어지게 했다.그런 가운데 공개된 사진 속 선우해와 성제연은 가까워진 거리감을 보인다. 먼저 자신을 찾아온 성제연에게 눈길 한 번 주지 않고 화분 손질에 몰두한 선우해, 어딘가 비장한 성제연의 대비가 흥미롭다. 성제연은 선우해, 모태린(이주명 분)의 다큐멘터리 촬영을 앞두고 선우해에게 은밀한 거래를 제안한다고. 과연 성제연이 선우해와 나눈 거래는 무엇일지, 선우해가 잊고 싶은 과거를 떠올리게 하는 다큐멘터리 출연을 결심한 이유는 뭘까.‘국민 남매’ 선우해, 모태린의 촬영장 재회도 흥미롭다. 아역 배우 시절 한 시트콤에 출연해 큰 사랑을 받았던 선우해와 모태린. 화려했던 기억이자 힘든 시절이기도 했던 두 아역스타는 재회한 후 함께 꽃을 다듬으며 훈훈하게 촬영을 이어간다. 그러나 무언가에 발끈한 성제연. 억울한 기색이 역력한 그를 바라보는 선우해의 덤덤한 눈빛은 촬영에서 벌어진 일에 궁금증을 더한다.티격태격하던 모습은 온데간데없는 선우해, 성제연의 백허그도 호기심을 증폭시킨다. 금방이라도 눈물을 흘릴 듯 붉어진 눈시울로 선우해를 끌어안은 성제연, 그의 돌발행동에 얼어버린 선우해의 모습은 이들에게 찾아온 예상치 못한 사건을 기대케 한다.‘마이 유스’ 제작진은 “내일(12일) 방송되는 3, 4회에서는 선우해, 성제연에게 설레는 변화가 찾아온다. 선우해, 성제연이 서로에게 다시 스며드는 과정이 애틋하면서도 유쾌한 설렘을 선사할 것”이라며 “이들 관계가 어떤 변화를 맞이할지 지켜봐 달라”고 당부했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr