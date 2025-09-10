사진 제공=롤링홀
음악의 성지 롤링홀이 30주년 기념하여 개최되는 '사운드플래닛페스티벌 2025'가 대중들의 기대를 안고 D-3 개막 초읽기에 들어갔다.

이번 '사운드플래닛페스티벌 2025'는 홍대 인디 음악의 상징인 롤링홀의 30주년을 기념해 개최되는 페스티벌로 다양한 아티스트들과 함께 하며 그 의미를 더하고 있다. YB부터 우즈, 체리필터, 엑스디너리 히어로즈, 크라잉넛, 넬, 김재중, 어반자카파, 볼빨간사춘기, 이승윤, 한로로, envy(JP), Reol(JP), 트랜스픽션, 마스도레(JP), 송소희, 브로콜리너마저, 류수정, 딕펑스, 할로우잰 등 세대를 아우르는 70여팀의 라인업이 총망라됐다.

또한 국내 최대 규모의 사운드플래닛 스테이지, 사운드캠프 스테이지, 사운드브리즈 스테이지, 크로마 스테이지, 버스킹 스테이지 총 5개의 개성 넘치는 스테이지가 준비되어 있어 음악 팬들의 발걸음을 사로잡을 예정이다.
특히 '사운드플래닛페스티벌'에서는 YB와 엑스디너리 히어로즈의 콜라보 무대, 체리필터와 우즈의 콜라보 무대를 예고하며 그간 여타 페스티벌에서 보지 못한 새로운 패러다임의 페스티벌을 제시했다.

또 모든 관객이 공연에 온전히 집중할 수 있도록 무료 셔틀버스 운행, 휠체어존 운영 등 세심한 운영 방침을 세웠을 뿐 아니라 공연 외의 즐길 거리에도 힘썼다. 깃발 리페어 부스, 플래닛 투어 부스 등 다양한 이벤트를 마련했다.

이에 롤링홀 김천성 대표는 “첫 개최인 만큼 더 큰 책임감으로 준비에 임하고 있습니다. 관객 여러분과 뮤지션들에게 기억에 오래 남을 수 있는 무대를 만들겠습니다”라고 말을 전했다.

관객들을 맞이할 준비를 마치며 현장의 기대감을 한껏 끌어올리고 있는 가운데 '사운드플래닛페스티벌 2025'는 오는 9월 13일, 14일 인천 파라다이스시티 일대에서 공연 무대가 펼쳐진다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

