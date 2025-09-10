그룹 에이엠피/사진=텐아시아 사진DB

신인 밴드 AxMxP(에이엠피) 막내 주환이 나머지 멤버들과 나이 차이가 4~5살 있음에도 뛰어난 팀워크를 자랑했다.에이엠피는 10일 오후 2시 예스24 라이브홀에서 정규 1집 'AxMxP' 발매 및 데뷔 기념 쇼케이스를 열고 앨범에 대해 다양한 이야기를 나눴다.이날 멤버 중 가장 어린 주환은 "멤버 형들과 4~5살 나이 차이가 있는데 일상에선 전혀 느껴지지 않는다. 어색하고 힘듦이 없을 정도로 잘 해주신다. 100점 만점에 1000점짜리 팀워크"라며 너스레를 떨었다.또, 그는 밴드 멤버로 활동하게 된 계기에 대해 "원래는 연기를 했다. 그러면서도 평소에도 밴드 관심 있었다. 어느날 밴드 엔플라잉 선배님의 '뜨거운 감자' 무대를 보고서 밴드를 해야겠다 싶었다"고 고백했다.이어 하유준은 "원래 전 랩을 했다. 지금 멤버들을 만나면서 밴드에 스며들었다"고 했다. 크루는 "원래부터 전 드러며였다. 그러던 중 연습생이 되면서 아이돌 활동에도 관심이 갔다. 밴드의 정체성을 유지하면서 아이돌이 가진 매력도 함께 보여드리고 싶다"고 밝혔다. "학창 시절부터 밴드를 하면서 음악을 만들었다"던 김신은 자신의 합류가 "자연스러운 합류였다"고 돌이켜 웃음을 더했다.에이엠피는 'Amplify Music Power'(앰플리파이 뮤직 파워)의 약어다. 음악으로 세상을 흔드는 에너지를 보여 주겠다는 포부가 담긴 팀명이다. 이들의 데뷔 앨범이자 정규 1집인 'AxMxP'는 무채색 같던 일상에 예고 없이 밀려드는 감정의 소용돌이를 다루는 앨범이다. 이번 앨범은 서로 다른 장르와 이야기를 담은 'I Did It', 'Shocking Drama', '너는 나를 시인으로 만들어 (Love Poem)' 세 곡을 트리플 타이틀곡으로 구성했다. 이들은 이번 정규 앨범을 통해 힙합부터 발라드까지 폭넓은 스펙트럼을 밴드 사운드로 구현했다.한편, 에이엠피의 정규 1집 'AxMxP'는 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr