그룹 에이엠피/사진=텐아시아 사진DB

올해 음악 시장에 밴드 붐이 일고 있는 가운데, '밴드 명가' FNC엔터테인먼트에서 10년 만에 선보이는 신인 밴드 AxMxP(에이엠피, 주환·하유준·크루·김신)가 데뷔했다. 이들은 다양한 장르의 공연을 하는 밴드로 이목을 끈다.에이엠피는 10일 예스24 라이브홀에서 정규 1집 'AxMxP' 발매 및 데뷔 기념 쇼케이스를 열고 앨범에 대해 다양한 이야기를 나눴다.이날 주환은 "데뷔 실감이 안 난다"며 "열심히 준비한 만큼 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다. 하유준은 "연습생으로 시작해 오랜 기간 준비했는데 이제 시작될 다양한 프로젝트가 기대된다"고 미소 지었다.데뷔 앨범부터 정규 앨범으로 내놓게 된 계기에 대해 주환은 "많은 감정을 보여드리려면 열 곡이 필요해 정규 앨범을 준비했다. 더 다양한 곡을 강조하고 싶어 타이틀 곡만 3곡이다. 도전하고 싶었다"고 설명했다.멤버 중 가장 어린 주환은 "멤버 형들과 4~5살 나이 차이가 있는데 일상에선 전혀 느껴지지 않는다. 어색하고 힘듦이 없을 정도로 잘 해주신다. 100점 만점에 1000점짜리 팀워크"라고 너스레를 떨었다.또, 그는 밴드 멤버로 활동하게 된 계기에 대해 "원래는 연기를 했다. 그러면서도 평소에도 밴드에 관심이 있었다. 어느날 밴드 엔플라잉 선배님의 '뜨거운 감자' 무대를 보고서 밴드를 해야겠다 싶었다"고 고백했다.이어 하유준은 "원래 전 랩을 했다. 지금 멤버들을 만나면서 밴드에 스며들었다"고 했다. 크루는 "원래부터 전 드러머였다. 그러던 중 연습생이 되면서 아이돌 활동에도 관심이 갔다. 밴드의 정체성을 유지하면서 아이돌이 가진 매력도 함께 보여드리고 싶다"고 했다. "학창 시절부터 밴드를 하면서 음악을 만들었다"던 김신은 자신의 합류가 "자연스러운 합류였다"고 해 웃음을 더했다.멤버들은 '밴드 명가'로 불리는 FNC엔터테인먼트에서 데뷔한 소감도 말했다. 크루는 "멋진 선배들이 많아 부담되기도 하지만 자랑스러운 후배가 되고 싶은 마음이 크다"고 의지를 밝혔다. 그는 "저희가 'FNC 밴드 킹덤'에서 드럼 콜라보 무대를 했는데, 큰 무대는 처음이라 긴장했다. 씨엔블루의 강민혁 선배님이 제가 무대 오르기 직전에 다가와 "멋있다. 긴장할 필요 없다"고 해주셨다. 그 덕분에 무대를 잘 소화할 수 있었다"고 했다.또 주환은 씨엔블루의 이정신과 FT아일랜드 이재진을 언급하며 "이정신 선배님은 힘든 일 있으면 밥 사주시겠다면서 연락처를 주셨다. 이재진 선배님은 퍼포먼스를 직접 가르쳐주셨다. 감사했다"고 했다.하유준은 "앞으로의 목표는 신인상"이라며 "살며 한 번만 받을 수 있으니 말이다"라고 했다. 그러자 크루는 "이번 앨범을 통해서는 이루기 힘들겠지만, 앞으로 에이엠피로서 한국의 가장 큰 스타디움에서 공연하고 싶다"며 "해외에서도 도쿄돔, 미국 라스베이거스 스피어돔까지 좋은 무대에 오르고 싶다"고 포부를 밝혔다.에이엠피는 'Amplify Music Power'(앰플리파이 뮤직 파워)의 줄임말이다. 음악으로 세상을 흔드는 에너지를 보여 주겠다는 포부를 담았다. 이들의 데뷔 앨범이자 정규 1집인 'AxMxP'는 무채색 같던 일상에 예고 없이 밀려드는 감정의 소용돌이를 다룬다. 이번 앨범은 서로 다른 장르와 이야기를 담은 'I Did It', 'Shocking Drama', '너는 나를 시인으로 만들어 (Love Poem)' 세 곡을 트리플 타이틀곡으로 구성했다. 이들은 이번 정규 앨범을 통해 힙합부터 발라드까지 폭넓은 스펙트럼을 밴드 사운드로 구현했다.에이엠피의 정규 1집 'AxMxP'는 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr