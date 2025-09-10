장우혁, ♥16살 연하 여배우에 고백했다…"진지하게 만나고 싶어" ('신랑수업')

사진=텐아시아DB

장우혁이 16살 연하의 배우 오채이에게 로맨틱한 고백을 한다.10일 오후 9시 30분 방송되는 채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 ‘신랑수업’)’ 180회에서는 장우혁이 오채이와 놀이공원 데이트를 즐기는가 하면 자신의 마음을 다시 한 번 진지하게 고백하는 모습이 그려진다.이날 장우혁은 오채이를 위해 손수 도시락을 싸 온다. 오채이는 “엄마가 도시락 싸준 거 빼고 처음 받아보는 것 같다”며 행복해한다. 장우혁은 “어머니가 직접 키운 완두콩으로 (볶음밥 위에) 하트 모양을 만들어 봤다”고 설명하고, 오채이는 “그럼 이것부터 먹어야겠네. 소중하니까~”라고 귀엽게 호응한다. 장우혁은 그런 오채이를 향해 “우리는 왜 이렇게 잘 맞을까? 먹는 모습도 너무 예쁘다”며 극찬한다.핑크빛 기류 속, 장우혁은 놀이공원 내 특정 장소를 가리키면서 가수 데뷔의 추억을 떠올린다. 그는 “내가 이곳 때문에 H.O.T.로 데뷔할 수 있었다”며 “굉장히 의미 있는 곳이라 특별한 사람과 오고 싶었다”고 고백한다. 특히 여자와 공개적인 장소에서 데이트하는 것은 처음이라는 그의 말에 오채이는 “데려와 줘서 고맙다. 오빠와 삶을 공유하는 기분”이라고 화답한다.잠시 후 장우혁은 H.O.T. 히트곡인 ‘캔디’ 뮤직비디오에 나왔던 장소인 회전목마로 오채이를 데려간다. 이곳에서 장우혁은 오채이와 커플 사진을 찍는데, 서로를 마주보던 중 그는 오채이를 살포시 안아 ‘심쿵’을 유발한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 ‘교감’ 이다해는 “보면 볼수록 남자답고 너무 멋있다!”며 대리 설렘을 드러낸다.로맨틱한 놀이공원 데이트 후, 두 사람은 오채이가 미리 찾아 놓은 ‘야경 맛집’으로 간다. 여기서 두 사람은 칵테일을 주문해 달달한 시간을 보낸다. 분위기가 무르익자 장우혁은 “오늘을 되돌아보니까, 채이가 나에게 특별한 사람이었다는 생각이 든다”면서 “지난번에 내가 얘기했던 것에 대한 대답을 들을 수 있을까?”라고 묻는다.앞서 “진지하게 만나보고 싶다”는 뜻을 전했던 장우혁의 대시에 오채이는 답을 하지 않았었는데, 드디어 이날 오채이는 조심스럽게 답을 한다.오채이가 장우혁에게 어떤 말을 건넸을지, 두 사람의 로맨틱한 놀이공원 데이트는 이날 오후 9시 30분 방송되는‘신랑수업’ 180회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr