/ 사진제공= tvN

가수 겸 배우 이준호가 2023년 '킹더랜드' 이후 2년 만에 복귀한다.tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’(연출 이나정·김동휘, 극본 장현, 기획 스튜디오드래곤, 제작 이매지너스·스튜디오 PIC·트리스튜디오)는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 ‘강태풍’의 고군분투 성장기를 그린다. 대한민국을 강타한 위기로 인해 세상이 끝난 것만 같았던 시기에도 자신의 자리를 지키며 삶을 멈추지 않았던 보통 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 통해 오늘 날 힘든 순간을 지나고 있는 누군가에게 따뜻한 위로와 용기를 선사할 전망이다.이 가운데 ‘태풍상사’ 측이 강태풍(이준호)의 두 번째 포스터를 전격 공개했다. ‘낭만의 1997년’ 포스터가 부모 세대로부터 대가 없이 받은 부와 자유를 향유하며 이를 낭만이라 즐겼던 청춘 강태풍의 IMF 이전을 담았다면, 이번에 공개된 ‘위기의 1997년’ 포스터는 거대한 폭풍처럼 덮친 시대적 난관 한복판에서도 태풍 같은 패기로 나아가는 초보 사장 강태풍의 IMF 이후를 보여준다.이미지 속 강태풍이 있는 곳은 바로 태풍상사 사무실 한복판. 어수선하게 흩어진 사무실 풍경과 IMF 사태를 보도한 신문은 그 때의 현실을 고스란히 드러낸다. 그러나 강태풍의 얼굴에는 흔들림 대신 단단한 기개가 서려 있다. ‘구제금융’이란 어두운 헤드라인의 신문을 꽉 말아 쥐고 미소를 띈 그에겐 두려운 위기에도 꺾이지 않겠다는 의지가 강하게 드러난다. 여기에 “나야 강태풍. 무너진 건 시대지, 나는 아니야”라는 카피는 좌절이 아닌 돌파로 맞설 ‘태풍정신’을 상징적으로 담아낸다.함께 공개된 티저 영상은 이러한 기개를 더욱 폭발시킨다. 바닥에 떨어진 수많은 신문들과, 텔레비전에서 쏟아져 나오는 뉴스는 무너진 시대의 공기를 생생하게 전한다. 하지만 그 경제적 카오스의 시기에도 강태풍은 신문을 구겨 쥔 채 굳건히 다시 일어선다. 그 굳센 아우라로 인해, 짧은 영상만으로도 가슴 뜨거운 생존기가 더욱 강렬히 뇌리에 각인된다.제작진은 “이번 ‘위기의 1997년’ 포스터와 티저 영상엔 무너진 시대 속에서도 꺾이지 않던 청춘의 정신을 응축해 담았다”며, “강태풍의 당당한 얼굴에서, 그 시대를 살아낸 수많은 보통 사람들의 용기를 함께 떠올려 주셨으면 한다”고 전했다.tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’는 ‘폭군의 셰프’ 후속으로 오는 10월 11일 토요일 밤 9시 20분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr