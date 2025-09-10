'심형탁♥' 사야, 입덧·고열 시달렸는데…둘째 계획 놓고 의견 엇갈렸다 ('라스')

사진=사야 SNS

배우 심형탁이 아내 사야와의 현실적인 결혼 생활과 자녀 계획을 공개한다. 앞서 사야는 첫째 임신 당시 심한 입덧과 고열로 살이 빠지는 등의 고충을 겪은 바 있다.10일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 김수용, 임형준, 심형탁, 김인만이 함께하는 ‘마음은 부자아빠 몸은 가난한아빠’ 특집으로 꾸며진다.심형탁은 2023년 일본인 아내 히라이 사야와 18세 나이 차를 극복하고 결혼해 화제를 모았고, 올해 1월 아들 하루의 탄생 소식을 전했다. 또 최근에는 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 합류했다.심형탁은 최근 아내와 자녀 수에 대해 합의한 사실을 털어놓는다. 아내와 원하는 자녀 수가 달라 합의점을 찾았다면서 현실적인 고민을 공개한 것.문화 차이를 극복한 한일 합작 육아 에피소드는 웃음을 터트리게 한다. 그는 아내의 의사에 따라 출산부터 산후조리, 그리고 육아에 이르기까지 ‘2인 1조’로 시간대를 달리해 육아를 전담 마크하고 있다고 밝힌다. 또 자장가로 임재범의 ‘고해’ 등을 개사해 하루를 재웠던 특별한 순간을 털어놓아 웃음과 감동을 동시에 안긴다.심형탁은 본업인 연기를 하러 촬영장을 다니면서도 육아를 놓지 않아 코피를 수도 없이 쏟았다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.도라에몽 덕후답게 결혼 후에도 아내 몰래 도라에몽 피규어를 들여놓는 비법을 공개해 폭소케 한다. 그는 “일본에서는 아버지-본인-아들까지 이어지는 '3대 도라에몽' 문화가 있다”며 하루와 함께 도라에몽 영화를 보러 가고 싶다는 꿈을 전한다. 이어 “하루가 도라에몽을 좋아하도록 세심하게 신경 쓰고 있다”며 본인만의 도라에몽 조기 교육법을 밝혀 웃음을 자아낸다.심형탁은 이 밖에도 일본 처갓집에서 겪은 문화 차이와 유머러스한 에피소드까지 공개해 공감과 폭소를 자아낸다. 육아 고충과 웃음이 교차하는 심형탁의 얘기는 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr