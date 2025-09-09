니쥬/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트, Sony Music Labels Inc.

JYP엔터테인먼트 소속 걸그룹 NiziU(니쥬)가 데뷔 첫 일본 홀 투어를 진행하고 현지 팬들과 만난다.NiziU는 지난 6~7일 도쿄 후츄노모리 예술극장 드림홀에서 새 투어 'NiziU Live With U 2025 "NEW EMOTION : Face to Face"'(니쥬 라이브 위드 유 2025 "뉴 이모션 : 페이스 투 페이스)의 막을 올렸다.이번 투어는 일본 21개 도시, 23개 공연장에서 총 32회 공연될 예정으로 '그룹 자체 최다 규모'를 자랑한다. 일반 판매 시작과 동시에 전 회차 전석 매진됐다.첫 개최지인 도쿄에서 마코, 리오, 마야, 리쿠, 아야카, 마유카, 리마, 미이히, 니나는 'Blue Moon'(블루 문)으로 포문을 열었다. 멤버들은 탄탄한 가창력과 강렬한 퍼포먼스까지 '새로운 감정'이라는 뜻의 공연 타이틀에 걸맞은 다채로운 매력을 자랑했다.NiziU는 오는 11월 19일 약 2년 4개월 만에 새 정규 앨범 'New Emotion'을 발매하고 컴백한다. 이날 공연에서 신보에 수록될 유닛곡 무대를 미리 선보였다. 이어 팬 투표를 통해 회차별로 다른 곡을 어쿠스틱 버전으로 편곡해 들려줘 특별함을 더했다.더불어 지난 6일 선공개한 'What if -Japanese ver.-'(왓 이프 (일본어 버전))을 열창해 분위기를 고조시켰다. 이는 한국 두 번째 싱글 앨범에 수록된 곡으로 밝고 에너제틱한 록 사운드가 NiziU와 시너지를 이뤄 일본어 버전 발매 요청이 쏟아졌다. 최근 열린 일본 대형 페스티벌 'SUMMER SONIC 2025', 'a-nation 2025' 등에서도 노래해 폭발적 반응을 얻었다.앙코르 때는 멤버들이 직접 객석에 내려가 관객과 더욱 가깝게 시선을 맞췄다. 공연 부제 'Face to Face'처럼 관객과의 물리적 거리까지 좁힌 이번 공연은 오는 11월 '일본 공연의 성지' 도쿄 부도칸까지 이어진다.NiziU의 정규 3집 'New Emotion'과 타이틀곡 '♡Emotion'(러브 이모션)은 11월 19일 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr