방송인 전현무가 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)의 결혼식 사회를 맡았다.9일 SM C&C 측은 텐아시아에 "전현무가 곽튜브의 결혼식 사회를 보는 것이 맞다. 다만 예비신부의 신상과 관련된 부분은 확인해 드리기 어렵다"라며 양해를 구했다.지난 8일 곽튜브는 자신의 유튜브 채널에 '인생의 새로운 시작을 알립니다'라는 제목의 영상을 올리며 깜짝 결혼 소식을 전했다. 그는 "유명해지기 전에 여자친구를 만났다. 연애하다가 바빠져 소홀해져서 헤어졌다가, 다시 만나서 서로에게 더 큰 위로가 됐다"라며 말문을 열었다.예비신부의 임신 소식도 함께 전한 곽튜브는 "내년 5월 결혼 예정이었는데, 결혼식을 준비하며 더 큰 축복이 왔다. 내가 아빠가 됐다. 결혼을 오는 10월로 앞당겼다. 너무 행복하다"고 웃으며 말했다.같은 날 곽튜브의 소속사 SM C&C는 "곽준빈과 관련된 기쁜 소식을 전해드린다. 곽준빈이 오는 10월 결혼을 하게 됐다"고 공식 입장을 밝혔다. 소속사는 "결혼을 준비하던 중 축복처럼 소중한 새 생명이 찾아왔다. 아직은 안정이 필요한 초기이기에, 두 사람이 조심스러우면서도 감사한 마음으로 새로운 가족을 기다리고 있다는 소식도 함께 전해드린다"고 덧붙였다.앞서 곽튜브는 지난달 22일 MBN·채널S 예능 '전현무계획2'에서 "직장인이고 나보다 다섯 살 어리다"라며 예비신부의 나이를 밝혔다.구독자 200만 명을 보유한 곽튜브는 현재 '지구마불 세계여행', '곽준빈의 세계 기사식당', '데블스 플랜', '전현무계획', '추성훈의 밥값은 해야지', '크레이지 리치 코리안' 등 다양한 방송에 출연 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr