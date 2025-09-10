사진 제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO'(나는 솔로) 28기 솔로녀들의 첫 속마음이 낱낱이 드러난다.10일 방송되는 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '솔로나라 28번지' 솔로녀들의 첫인상 선택 결과가 공개된다.앞서 28기 솔로남들은 마음에 드는 솔로녀들에게 금반지 한 돈을 바치는 로맨틱한 '첫인상 선택'을 했던 터. 이날 솔로녀들은 '첫인상 원픽남'을 사진으로 찍어 자신의 휴대전화 속에 담아두고, 얼마 후 솔로남들이 차례로 캐리어를 끌고 숙소로 이동하자 "자신의 휴대전화 속에 이 남자의 사진이 있으면 함께 가달라"는 제작진의 고지를 받는다. 이때 한 솔로남이 일어나자, 솔로녀들이 '우르르' 따라나서는 사태가 벌어진다. "왜 이렇게 많아"라는 솔로녀들의 찐 리액션 속, 다른 솔로남들은 "이럴 수가 있나"라며 한숨을 내쉰다.이후로도 솔로녀들은 예상 밖 선택으로 솔로남들을 당황케 한다. '고독정식' 위기를 직감한 몇몇 솔로남들은 "TV에서 보던 그 심정이 이해가 가네"라고 고개를 떨구고, "이거 진짠가? 진짜구나"라면서 씁쓸해한다. MC 데프콘은 유난히 스피드가 빨랐던 '돌싱 특집'을 떠올리면서 "다시 한 번 시작되나 보다"라며 예리한 촉을 세운다. 솔로남들은 모든 선택이 끝이 나자, "이게 보통 일이 아니구나", "어안이 벙벙했다"고 저마다의 속내를 밝힌다. 이중 '고독정식'이 확정된 한 솔로남은 "이런 경험은 처음이다"라며 속상해하는데, 과연 솔로남들을 '어안이 벙벙' 사태에 빠트린 솔로녀들의 '첫인상 선택' 결과에 궁금증이 쏠린다.28기 솔로녀들이 선택한 '몰표남'의 정체는 10일 오후 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송하는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr