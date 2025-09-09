공지호/ 사진 제공 = 마이네스트컴퍼니

걸그룹 오마이걸 출신 배우 공지호가 마이네스트컴퍼니와 전속 계약을 맺고 본격적인 배우 활동에 나선다.공지호는 2015년 걸그룹 오마이걸로 데뷔해 '비밀정원', '불꽃놀이', '살짝 설렜어', '돌핀'(Dolphin), '던던댄스'(Dun Dun Dance) 등 히트곡을 냈다. 특히 '살짝 설렜어'와 '돌핀'은 오마이걸을 '대세 걸그룹' 반열에 올린 대표곡으로 꼽히다. 공지호는 그룹 내 보컬 포지션으로 활동했다.2022년 배우로 전향한 그는 SBS 드라마 '보물섬'에서 천재 해커 명태금 역을 맡아 첫 정극 연기에 도전했다. 그는 안정적인 연기력을 선보였으며 배우 박형식(서동주 역), 이유준(배원배 역)과의 자연스러운 호흡으로 극에 활력을 불어넣었다. 이를 통해 아이돌 시절의 밝고 사랑스러운 이미지를 넘어, 진지하고 깊이 있는 감정 연기까지 소화할 수 있는 배우로서의 가능성을 입증했다.공지호의 새로운 둥지 마이네스트컴퍼니는 다수의 화제작을 선보였던 프로듀서가 설립한 전문 제작사다. 이번 전속 계약은 마이네스트컴퍼니가 제작을 넘어 배우 매니지먼트 사업으로 활동 영역을 확장하는 첫걸음이다. 회사는 공지호 배우의 다채로운 재능과 잠재력을 높이 평가하며, 자사가 보유한 제작 인프라와 기획 역량을 기반으로 그의 연기 활동을 전폭적으로 지원할 계획이다.새 소속사와 함께 새로운 출발을 앞둔 공지호는 아이돌 시절 쌓아온 대중적 인지도와 신선한 연기력을 바탕으로 다양한 장르와 캐릭터에 도전하며 차세대 연기파 배우로 도약할 예정이다. 그의 앞으로의 행보에 귀추가 주목된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr