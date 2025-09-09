'옥장판' 저격 당한 옥주현, '인맥 캐스팅 논란'에 입 열었다…"나는 떳떳해, 안 괜찮더라" ('4인용식탁')

옥주현이 3년 전 뮤지컬 후배 꽂기 캐스팅 논란에 대한 심경을 밝혔다.지난 8일 방송된 채널A 예능 '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에는 옥주현이 MC 박경림과 절친인 가수 테이, 뮤지컬 배우 이지혜를 초대한 모습이 담겼다.옥주현은 3년 전 절친한 후배 이지혜와 '엘리자벳' 여주인공으로 동시 발탁되며 '인맥 캐스팅' 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 김호영이 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 게재, 옥주현을 저격한 것이 아니냐며 논란이 더욱 커졌다.이날 옥주현은 “서로 연락을 안 했다. 안 괜찮으니까. 안 괜찮은 걸 아니까"라고 말문을 열었다. 이지혜는 "옥주현이 (뮤지컬계의) 굳건한 1인자고, 나는 개인적인 친분이 있고 레슨을 받았다는 이유만으로 이슈의 중심에 서게 됐다"고 회상했다. 이어 "합격 소식은 내 역사의 한 페이지 같은 순간인데, 축하가 아닌 '괜찮냐'는 메시지만 잔뜩 받았다. 연락 끊긴 썸남들한테도 연락이 왔다"고 털어놨다.옥주현은 "나한테 없는 소리를 지혜한테 배우고. 서로 나눴을 뿐이다. 너무 잘 성장해 오디션 만장일치로 뽑혔다. 우리는 떳떳해서 괜찮아질 거라고 생각해고 대응을 안 했다”고 설명했다.이지혜는 "지인들 전화가 오면 나는 괜찮으니 언니에게 전화해주라고 말했다. 서로 말 안하고 지내다가 공연 끝나고 펑펑 울었다”고 밝혔다.시련으로 더욱 단단해졌다는 옥주현은 "마음이 뭉개져 눈물을 흘리면서도, '삶이란 이런 거지, 배우의 삶이란 이런 거지' 생각도 들었다"고 말했다.이어 그는 "과거의 나에게 '잘하고 있어'라고 말해주고 싶다"면서 "정말 잘해서가 아니라 스스로에게 용기를 주는 말이다. 나는 지금도 불안하다. 떨쳐지지 않는다"고 밝히기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr