/ 사진제공=tvN

배우 배현성이 엘리트 신입 판사 역할을 맡게 된 소감을 전했다.8일 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'의 온라인 제작발표회가 진행된 가운데 배우 한석규, 배현성, 이레와 연출을 맡은 신경수 감독이 참석했다.새 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마다.극 중 배현성은 엘리트 신입 판사에서 치킨집 낙하산 직원으로 전락한 조필립 역을 맡았다. 배현성은 "치킨집에 갑자기 들어오게 된 낙하산 직원이기 때문에 뛰어나게 잘하는 건 없었다. 하지만 두 사람이 시키는 일, 청소, 정리 정돈을 잘하려 했다"고 답했다.또한 엘리트 판사 역할을 소화하기 위해 어떤 노력을 했냐는 질문에 그는 "법 이야기를 할 때에는 전문적인 모습을 보여드리고 싶었다. 감독님과 법정 참관도 하고, 현직 변호사를 만나 조언도 들었다. 법률 용어도 달달 외웠다"고 밝혔다.tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 오는 9월 15일(월) 저녁 8시 50분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr