그룹 크레용팝 출신 초아가 임신 성공 후 근황을 전했다.초아는 지난 7일 자신의 인스타그램에 "오늘부로 모든 시험관 약, 주사, 질정 끝! 이번주 난임센터 10주차 진료 때 이제 남은 약만 다 먹고 모두 끊어도 된다고 안내를 받았다"며 "6월 시험관 시작 후 임신이 되어도 하루도 빠짐없이 챙겨야 했던 주사와 약들! 여름엔 녹아서 냉장보관해야 하는 약들 땜에 외출도 쉽지 않았는데 드디어 해방이다🙌"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 초아의 뱃속에 자리한 아기집과 시험관 주사들이 하트 모양을 보이고 있다. 특히 그의 쌍둥이 동생 웨이는 "와 저 많은 주사를 다 맞은 거야?? 하트큐트 너희드을 엄마한테 잘해라🔥"라는 댓글을 남겨 눈길을 끌었다.초아는 "이제 입덧만 좀 없어지면 좋겠는데…😂 드라마에서처럼 조용히 욱- 하는 게 아니라 우웨에에에에에엑- 마치 숙취로 고생하는 아저씨가 내 안에 사는 기분이랄까"라면서도 웃음을 보여 임신의 기쁨을 드러냈다.그러면서 초아는 "임신은 쉬운 게 하나도 없네요"라며 "점점 엄마가 된다는 게 얼마나 위대한 일인지 배우고 있습니다. 세상의 모든 엄마들에게 존경을 보냅니다💕"라며 많은 이들을 뭉클하게 했다.앞서 초아는 지난 5일 "드디어 저희 부부에게 그토록 간절히 기다려온 소중한 생명이 찾아왔어요✨"라며 임신 소식을 알렸다. 초아는 지난해 10월 자궁경부암 사실을 알리면서 "꼭 아이를 낳고 싶다"고 바랐었다. 최근 자연 임신에 또 한 번 실패했다고 알린 그는 임신을 위해 난임 전문 한의원으로 유명한 곳을 찾아가 새벽에 텐트를 쳐가면서 대기하는 등의 간절함을 보였었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr