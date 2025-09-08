사진=이효리 SNS

요가원을 오픈한 가수 겸 방송인 이효리가 회원들에게 규칙을 지켜줄 것을 당부했다.이효리는 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "수련 시작 전 혹은 수련 동안 사진과 동영상을 금지한다"고 공지했다.이효리는 "수련이 끝난 후 자유롭게 촬영 가능하나, 제가 한분씩 모두 찍어드리기는 어려우니 저와는 수련이 끝난 후 단체 사진만 찍는다"라며 규칙을 제시했다.앞서 이효리는 전날인 7일 SNS에 "안녕하세요, 아난다입니다^^ 내일 서울에서 첫 수업을 하게 된다"며 "사실 제가 요가원을 시작한 건 2016년부터였고, 이번엔 단지 장소를 옮긴 것뿐인데 이렇게 큰 관심을 받을 줄 몰랐다. 다시 한번 감사드린다"고 요가원을 오픈한 소감을 전했다.한편 이효리는 서울 서대문구 연희로에 요가원을 오픈했다. 요가원 상호인 '아난다'는 이효리의 요가 '부캐' 이름이기도 하다. 이효리는 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼한 후 제주도에서 11년간 생활하다 지난해 하반기 서울 평창동으로 이사했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr