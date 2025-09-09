가수 로이킴, 임영웅/사진=텐아시아 사진DB

가수 임영웅이 싱어송라이터 로이킴과의 합을 맞춘 비하인드를 공개했다.로이킴은 6일 방송된 KBS2 '불후의 명곡' 아티스트 임영웅 첫 단독 특집 2부 '임영웅과 친구들'에 임영웅이 직접 초대한 여섯 번째 게스트로 등장했다.이날 임영웅은 "작사, 작곡에 프로듀싱까지 못하는 게 없는 올라운더라 이번 앨범에 러브콜을 보냈다"라고 소개했다. 로이킴은 무대에 올라 '내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면'을 불러 분위기를 끌어올렸다.임영웅은 '첫 입맞춤'이라는 키워드를 꺼냈다. 임영웅은 "로이킴 씨가 이번 앨범에 수록된 멋진 음악 '그댈 위한 멜로디'를 작사, 작곡해주셨다"라고 말했다. 코미디언 김준현이 "가수들은 꼭 같이 작업하면 '첫 입을 맞췄다'고 해서 놀랐다"라고 덧붙이자, 임영웅은 "뽀뽀 한 번씩 했다"라고 너스레를 떨었다. 로이킴은 "입 맞추는 기분 좋았다"라고 받아치며 스튜디오에 웃음을 안겼다.로이킴은 '그댈 위한 멜로디' 작업기를 설명했다. 로이킴은 "'봄봄봄' 같은 곡을 써 달라는 요청을 받고, 어떻게 써야 할지 많은 고민 끝에 만든 곡"이라며 "첫 녹음 때부터 이 곡은 제 곡이 아니라 영웅이 형의 곡이라는 생각이 들 정도로 완벽하게 불러주셨다. 들어보시면 알 것"이라고 말했다.두 사람은 대표곡 바꿔 부르기 무대를 선보였다. 로이킴은 임영웅의 '사랑은 늘 도망가'를 자신만의 톤으로 해석했고, 임영웅은 로이킴의 '그때 헤어지면 돼'를 불러 반응을 이끌었다.하이라이트는 '그댈 위한 멜로디' 합동 무대였다. 이 곡은 임영웅의 두 번째 정규 앨범 '아임 히어로 2' 수록곡으로, 로이킴이 작사와 작곡에 참여했다. 방송에서 처음으로 듀엣 무대가 공개됐다. 로이킴이 기타 연주로 문을 열었고 임영웅이 퍼포먼스를 더해 무대를 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr