사진=MTV VMA 캡처

사진=MTV VMA 캡처

그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 로제가 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(이하 'MTV VMA')에서 '올해의 노래' 수상자로 이름을 올렸다.로제는 7일(현지시간) 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(이하 MTV VMA)'에서 팝스타 브루노 마스와의 협업곡 '아파트'(APT.)로 '올해의 노래'를 차지했다. 이로써 로제는 이 시상식에서 K팝 가수 최초로 해당 상을 받았다.금색 드레스를 입고 등장한 로제는 "믿을 수 없다. 나를 믿고 이 세상을 함께 만들어준 브루노 마스에게 감사하다. 연락하겠다"고 말했다. 이어 "그동안의 노력을 보상받는 순간이다. 이 상을 꿈꿨던 16세의 저 자신에게 바친다"고 했다. 더불어 한국어로 "테디 오빠, 블랙핑크 멤버들 저 상 탔다. 늘 고맙고 사랑한다"고 해 눈길을 끌었다.로제는 올해 VMA에서 총 8개 부문에 후보에 올르며 K팝 아티스트 역대 최다 노미네이트 기록을 세웠다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr