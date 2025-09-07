홈 연예가화제 드림캐쳐 지유, 이 분위기 저장각 [TV10] 입력 2025.09.07 16:00 수정 2025.09.07 16:00 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 드림캐쳐 지유가 7일 서울 중구 을지로 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 S/S 서울패션위크' 데일리미러 컬렉션에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 [단독] 차태현, 조인성과 소속사 설립 6개월 차에…이연희와 나란히 '개인적인 택시' 물망 '♥새신랑' 김종국→'활동 중단' 지예은, 불참 없었다…3%대 시청률 '런닝맨', 순금 걸고 레이스 소유, 아찔했던 과거사 고백했다…"미아 될 뻔"('히든아이') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT