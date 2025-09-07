사진 = 고원희 인스타그램

사진 = 고원희 인스타그램

고원희는 셀카로 스트라이프 톱과 단발을 강조했다.고원희는 자신의 인스타그램에 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서는 고원희가 사선 드레이핑이 들어간 블랙 앤 화이트 스트라이프 슬리브리스 톱에 화이트 하의를 매치하고 거울 앞에서 스마트폰을 들어 올려 각도를 잡는다. 고원희는 별 모양 이어링과 글로시 립으로 포인트를 더하고 촘촘한 속눈썹과 투명한 베이스로 담백한 메이크업을 완성했다.또 다른 컷에서 고원희는 정면 구도로 거울 셀피를 남겨 드레이프 칼라의 구조적인 라인과 단정한 단발의 실루엣을 선명하게 보여준다. 배경에는 행거, 접이식 의자, 패턴 담요 등이 놓인 대기실 풍경이 담겨 현장감이 살아난다.이를 본 팬들은 "너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "고급진 미모" "단발 예쁘다" 등의 댓글을 남겼다.한편 고원희는 1994년생으로 31세이며 KBS2TV '화려한 날들'에 출연해 정일우와 계약연애하는 역을 맡아 열연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr